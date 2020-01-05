Косачев считает неуклюжей инициативу ЕС вызвать главу МИД Ирана после авиаударов США

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Инициатива Евросоюза пригласить главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке слишком неуклюжа и похожа на "вызов на ковер". Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Евросоюз направил главе иранского МИД приглашение в Брюссель с целью "проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США". При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил "обеспокоенность" в связи с убийством генерала КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) Касема Сулеймани. На мой взгляд, весьма неуклюжая инициатива, смахивает на "вызов на ковер", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он полагает, что более ответственным вариантом "в этой взрывоопасной ситуации" для Брюсселя стало бы приглашение вместо Зарифа госсекретаря США Майкла Помпео "как виновника "торжества" с целью "объяснить ему, что такими авантюрными действиями Вашингтон поставил в крайне сложное положение своих европейских и региональных союзников". Кроме того, по мнению сенатора, как вариант ЕС должен был сегодня же "направить того же Жозепа Борреля в Тегеран, если уж ЕС так хочется выступить в роли миротворца".

"Было бы хотя бы внешне прилично. Пока Брюссель из имеющихся вариантов реакции выбрал, на мой взгляд, наихудший", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС, Боррель пригласил главу МИД Ирана посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке, а также сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в Евросоюзе опасаются, что обострение конфликта между Ираном и США может привести к окончательному развалу СВПД.