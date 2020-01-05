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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Косачев считает неуклюжей инициативу ЕС вызвать главу МИД Ирана после авиаударов США

Сенатор полагает, что более ответственным вариантом "в этой взрывоопасной ситуации" для Брюсселя стало бы приглашение вместо Мохаммада Джавада Зарифа госсекретаря США Майкла Помпео

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Инициатива Евросоюза пригласить главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке слишком неуклюжа и похожа на "вызов на ковер". Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Евросоюз направил главе иранского МИД приглашение в Брюссель с целью "проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США". При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил "обеспокоенность" в связи с убийством генерала КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) Касема Сулеймани. На мой взгляд, весьма неуклюжая инициатива, смахивает на "вызов на ковер", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он полагает, что более ответственным вариантом "в этой взрывоопасной ситуации" для Брюсселя стало бы приглашение вместо Зарифа госсекретаря США Майкла Помпео "как виновника "торжества" с целью "объяснить ему, что такими авантюрными действиями Вашингтон поставил в крайне сложное положение своих европейских и региональных союзников". Кроме того, по мнению сенатора, как вариант ЕС должен был сегодня же "направить того же Жозепа Борреля в Тегеран, если уж ЕС так хочется выступить в роли миротворца".

"Было бы хотя бы внешне прилично. Пока Брюссель из имеющихся вариантов реакции выбрал, на мой взгляд, наихудший", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС, Боррель пригласил главу МИД Ирана посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке, а также сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как ранее сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в Евросоюзе опасаются, что обострение конфликта между Ираном и США может привести к окончательному развалу СВПД.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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