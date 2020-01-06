Слуцкий назвал угрозы Трампа в адрес Ирака навязыванием однополярного мироустройства

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Высказывания президента США Дональда Трампа о введении санкций против Ирака в случае проявления враждебности по отношению к Вашингтону - это слова оккупанта и попытка навязать однополярное мироустройство; американских военных в эту страну изначально никто не звал. Такое мнение в понедельник высказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Трампа о санкциях против Ирака - слова оккупанта", - сказал депутат, комментируя требование американского лидера компенсировать строительство в Ираке авиабазы. "Однако американский президент забывает, что США туда никто изначально не звал. Оставлять войска на территории страны против воли народа равносильно ее захвату", - указала Слуцкий, напомнив о решении иракского парламента о прекращении иностранного военного присутствия в стране.

"Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство", - резюмировал глава комитета.

Как заявил ранее Трамп журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон, власти США введут санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне. По его словам, если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против иракской стороны "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". При этом Трамп подчеркнул, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов по территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.