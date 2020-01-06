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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали всех партнеров "не сворачивать с пути, заданного СВПД"
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия сохраняет полную приверженность ядерной сделке после очередного шага Ирана по сокращению обязательств и призывает остальных участников к тому же. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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"Российская сторона сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и поставленным в нем целям, над достижением которых мы готовы продолжать работать", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Настоятельно призываем всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло", - добавили в МИД РФ.

Глобальное достояние

МИД РФ отметил, что астники Совместного всеобъемлющего плана действий должны прилагать все усилия должны для сохранения соглашения и его устойчивой реализации.

"Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения ядерной сделки. Исходим из того, что сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров. Призываем все вовлеченные стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием", - указали в министерстве.

Угрозы нет

Отказ Ирана от ограничений, предусмотренных СВПД, не угрожает распространением ядерного оружия, считают в МИД РФ.

"Отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия Иран осуществляет в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ. Отмечаем заявленную иранским руководством приверженность сотрудничеству агентством, готовность поддерживать его на прежнем уровне, который беспрецедентен как по масштабам, так и по глубине проверок", - подчеркнули в дипведомстве.

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