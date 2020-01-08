Путин: взаимодействие России и Турции развивается во всех сферах, несмотря на помехи извне

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Взаимодействие России и Турции развивается практически во всех сферах, несмотря на помехи со стороны ряда международных игроков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

"Успешная реализация масштабного совместного проекта по строительству трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты", - заявил Путин. "Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом", - отметил он.

По словам Путина, "все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали - трубопровода "Турецкий поток" - являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента".

Президент напомнил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет, отметив, что "в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 млрд куб. м голубого топлива".

Путин назвал "Турецкий поток" уникальной, беспрецедентной по своим параметрам глубоководной газотранспортной системой, отметив, что были проложены две ветки трубопровода, на глубине более 2 км уложено более 1,8 тыс. км труб. "Это сложная, тяжелая работа, высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой глубине, но и в абсолютно враждебной среде", - добавил он.

Российский лидер также рассказал, что газ по одной из веток трубопровода пройдет транзитом через Турцию в Болгарию, Сербию, Грецию. "Повторю, что таким образом поставки российского газа по "Турецкому потоку" без сомнения будут иметь большое значение не только для экономик Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергобезопасности Европы в целом", - заявил Путин.

Россия в 2019 году поставила Турции порядка 24 млрд кубометров газа, отметил президент РФ.

Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке, отметил Путин. "Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира", - сказал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что Москва и Анкара продолжат действовать так же в будущем и будут добиваться новых успехов.

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.