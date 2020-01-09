Эксперт: давление на Иран может вырасти из-за версии о внешних причинах крушения Boeing

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Версия о внешних причинах крушения украинского Boeing в Тегеране может спровоцировать рост давления на Иран. Такое мнение в четверг в комментарии для ТАСС выразил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"Начинает активно раскручиваться версия, что крушение украинского самолета произошло не по внутренней технической причине, а было следствием взрыва, произведенного ракетой, непонятно кем запущенной. И если эта версия получит даже не подтверждение, а устойчивую популярность, то это переведет ситуацию в совсем другую плоскость, и тогда гибель самолета будет играть огромное психологическое значение в возможном дальнейшем давлении на Иран, в том числе и с американской стороны", - отметил эксперт.

Говоря о возможности новых ударов со стороны Ирана по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке, Барабанов предположил, что подвергнуться атаке может территория ОАЭ. "Если это произойдет, это взорвет регион в целом", - подчеркнул он.

"Если вывести Ирак за скобки, ближайшие к Ирану американские базы находятся в Катаре и в Турции. Но с этими двумя странами у Ирана достаточно конструктивные отношения. Противник Ирана в исламском мире - Саудовская Аравия и поддерживающие ее Объединенные Арабские Эмираты, которые находятся в конфронтации с Катаром. Между ними идет серьезная прокси-война, которую мы сейчас наблюдаем, - прежде всего в Ливии, - пояснил аналитик. - В Эмиратах под Абу-Даби действительно есть американская авиабаза. Поэтому, скорее всего, следующей целью Ирана станет не Катар, а Эмираты".

Барабанов обратил внимание, что Катар достаточно тесно сотрудничает с Ираном: "Была информация, что после убийства генерала Касема Сулеймани катарцы общались с иранцами. Вероятно, чтобы убедить иранцев не наносить ответный удар по американской базе в Катаре". Как подчеркнул эксперт, в ряде иранских заявлений говорилось о том, что в случае нанесения Соединенными Штатами нового удара по Ирану пострадают союзники Вашингтона, "но назывались не Катар и Турция, а Израиль и Эмираты".