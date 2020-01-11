Пушков: США несут долю ответственности за уничтожение украинского самолета

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон в определенной степени ответственен за трагедию со сбитым под Тегераном самолетом "Международных авиалиний Украины", так как в результате действий США на Ближнем Востоке была создана напряженная атмосфера. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Мы должны видеть, что к этому (к крушению украинского самолета - прим. ТАСС) привела вот эта крайне напряженная атмосфера, которая была создана ракетным ударом Соединенных Штатов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

Пушков подчеркнул, что политика США несет в себе опасность, поскольку в мире создаются ситуации, чреватые обменом военными ударами и дальнейшим перерастанием в войну. "А как может начаться война? Вот так она и может начаться. Одна сторона совершает враждебное действие, отправляет ракету. Другая сторона отвечает. И потом у оператора есть 10 секунд, чтобы принять решение, что это такое летит над Тегераном: крылатая ракета или самолет. Он принимает неверное решение. Вот так начинаются войны. Так может начаться и ядерная война в принципе", - добавил он.

По мнению сенатора, необходимо понимать, в какой обстановке произошла трагедия, прежде чем возлагать всю ответственность за крушение самолета на Иран. "Я считаю, что Соединенные Штаты несут свою долю ответственности за эту трагедию. Этого, конечно, никогда не признают в Киеве, никогда не признают в Вашингтоне. Но это безусловно так", - резюмировал Пушков.