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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Слуцкий: Иран признанием своей вины в гибели Boeing разбил в прах обвинения во лжи

Тегеран не стал играть в игры и пытаться маневрировать, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Тегеран, признав свою вину в гибели украинского Boeing, показал несостоятельность обвинений во лжи и деструктивности со стороны США. Такое мнение журналистам в субботу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, "при всей трагичности произошедшего и вероятности политических спекуляций, Тегеран не стал играть в игры и как-то пытаться маневрировать, а честно и открыто заявил о своей ответственности и глубоком сожалении в связи со случившейся катастрофой". "Вашингтон все последние годы изобличал Тегеран как лживый и деструктивный режим. Своим поступком Иран разбивает в прах подобные необъективные оценки и доказывает, что является одним из лидеров в регионе. Более того, первопричина всего - агрессивная политика США", - подчеркнул глава комитета.

Он также выразил уверенность в том, что "Тегеран и в дальнейшем предпримет все возможное для урегулирования последствий этой страшной трагедии и найдет нужное для этого решение с Киевом".

При этом Слуцкий подверг критике украинских политиков, пытающихся "усмотреть сейчас российский след в катастрофе Boeing 737. "Господин [Александр] Турчинов (экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС) и остальные, вам должно быть стыдно! Мы скорбим вместе с народами Украины и Ирана. Самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - заключил депутат.

Теги
УкраинаСШАИранТурчинов, Александр ВалентиновичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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