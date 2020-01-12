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Путин и Макрон провели переговоры по телефону

Президенты России и Франции, в частности, обсудили ситуацию в Ливии
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ряд актуальных международных вопросов, в том числе ливийскую проблематику. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

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"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

"Подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Выражено намерение всемерно способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии", - отметили в Кремле.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле 8 января призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и Правительство национального согласия (ПНС) заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу после начала перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в нарушениях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияЛивияМакрон, Эмманюэль
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