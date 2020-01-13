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Политический кризис в Абхазии

В Думе считают, что ситуация в Абхазии не приведет к ухудшению ее отношений с Россией

Как отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, вопрос о суверенном статусе республики также не ставится

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отношения России и Абхазии могут меняться только в лучшую сторону, в этом заинтересована любая команда, которая придет к власти в республике. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя текущую ситуацию в стране.

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"Никак на отношениях с Россией это [ситуация в республике] не отразится. В интересах России - спокойствие в республике, мне кажется, что найдено оптимальное решение", - сказал он, заметив, что в Абхазии в эти дни были российские представители. "Что касается отношений с Россией, они никак не изменятся, если говорить про изменения в плохую сторону. Для их улучшения наверняка еще есть потенциал, очень многое надо сделать в законодательной сфере", - продолжил депутат, уточнив, что речь в том числе идет об изменениях, направленных на привлечение инвестиций.

Он подчеркнул, что вопрос о суверенном статусе Абхазии также не ставится. "Нет, ему ничего не угрожает. Любая команда, которая придет к власти вне зависимости от того, какая она, в отношении России поддерживает положительный статус, как и в отношении независимости своего государства тоже", - резюмировал глава комитета.

Теги
АбхазияРоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)Политический кризис в Абхазии
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