В Думе считают, что ситуация в Абхазии не приведет к ухудшению ее отношений с Россией

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отношения России и Абхазии могут меняться только в лучшую сторону, в этом заинтересована любая команда, которая придет к власти в республике. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя текущую ситуацию в стране.

"Никак на отношениях с Россией это [ситуация в республике] не отразится. В интересах России - спокойствие в республике, мне кажется, что найдено оптимальное решение", - сказал он, заметив, что в Абхазии в эти дни были российские представители. "Что касается отношений с Россией, они никак не изменятся, если говорить про изменения в плохую сторону. Для их улучшения наверняка еще есть потенциал, очень многое надо сделать в законодательной сфере", - продолжил депутат, уточнив, что речь в том числе идет об изменениях, направленных на привлечение инвестиций.

Он подчеркнул, что вопрос о суверенном статусе Абхазии также не ставится. "Нет, ему ничего не угрожает. Любая команда, которая придет к власти вне зависимости от того, какая она, в отношении России поддерживает положительный статус, как и в отношении независимости своего государства тоже", - резюмировал глава комитета.