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Политический кризис в Абхазии
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Сурков удовлетворен итогом разрешения политического кризиса в Абхазии

Помощник президента России также выразил надежду на то, что "практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития демократии в стране"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен урегулированием политического кризиса в Абхазии. Об этом в понедельник ТАСС рассказал знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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"Владислав Сурков 12 и 13 января встретился в Сухуме с лидерами оппозиции Асланом Бжанией, Раулем Лолуа, Алхасом Квицинией, героем ДНР Ахаром Авидзбой, - сообщил он. - Известно также о его консультациях с премьером Абхазии Валерием Бганбой и мэром Сухума Каном Кварчией. С Раулем Хаджимбой в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике. Практического смысла во встрече с ним не было, вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку".

"Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране, и надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии", - сказал он.

Теги
АбхазияРоссияСурков, Владислав ЮрьевичПолитический кризис в Абхазии
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