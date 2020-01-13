Сурков удовлетворен итогом разрешения политического кризиса в Абхазии

"Владислав Сурков 12 и 13 января встретился в Сухуме с лидерами оппозиции Асланом Бжанией, Раулем Лолуа, Алхасом Квицинией, героем ДНР Ахаром Авидзбой, - сообщил он. - Известно также о его консультациях с премьером Абхазии Валерием Бганбой и мэром Сухума Каном Кварчией. С Раулем Хаджимбой в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике. Практического смысла во встрече с ним не было, вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку".

"Сегодня Сурков возвращается в Москву. Он удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране, и надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии", - сказал он.