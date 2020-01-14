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Политический кризис в Абхазии

Косачев считает, что самая острая точка конфликта в Абхазии пройдена

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам, если в дальнейшем Абхазии потребуется дополнительная помощь, то с российской стороны "никакой задержки не будет"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что сторонам политического конфликта, обострившегося в Абхазии, удалось пройти самую острую его точку и избежать силового развития ситуации.

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"Думаю, что самая острая точка в этом конфликте, во всяком случае на данном этапе, осталась позади. Это не может не вызывать удовлетворение", - заявил Косачев в интервью ТАСС во вторник.

Он подчеркнул, что события в Абхазии можно комментировать только с полным пониманием того, что это суверенное государство, и то, что там происходит, является внутренним делом этого государства. "С российской стороны возможно содействие, и оно, естественно, оказывается, когда за этим содействием к нам обращаются стороны в этом неожиданно обострившемся политическом конфликте. На этом, безусловно, наше включение в эту ситуацию и ограничивается. Выход из того, что происходит в Абхазии, должны найти сами граждане Абхазии, и, слава Богу, это происходит", - отметил сенатор.

По его словам, удалось избежать силового развития ситуации и предотвратить сценарий, когда "конфликтующие стороны с известным кавказским темпераментом могли бы сойтись стенка на стенку". "Власть в Абхазии, пусть и на временной основе, но уже переформатирована, основные раздражители сняты, есть общее понимание того, как эта ситуация будет развиваться на предстоящие месяцы, - через очередные выборы и, я надеюсь, через признание итогов этих выборов всеми политическими силами в Абхазии, чего не произошло по итогам выборов предыдущих", - заявил Косачев.

По словам главы комитета, если в дальнейшем Абхазии потребуется какая-то дополнительная помощь, то с российской стороны "никакой задержки не будет". В частности, по его словам, Москва могла бы оказать помощь по линии Центральной избирательной комиссии с тем, чтобы выборы были проведены в соответствии со стандартами, которые отвечают самым высоким международным требованиям, в том числе возможна помощь в организации наблюдения за выборами.

"Точно также я уверен и в том, что в этой ситуации Россия будет воздерживаться от того, чтобы поддерживать ту или иную сторону и в этом нынешнем противостоянии, и в предстоящей избирательной кампании", - заключил Косачев.

Теги
АбхазияКосачев, Константин ИосифовичРоссияПолитический кризис в Абхазии
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