Слуцкий не исключил внесения Россией в ПАСЕ проекта резолюции о защите исторической памяти

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на предстоящих сессиях намерена активно поднимать тему защиты исторической памяти о войне с фашизмом и недопустимости ее фальсификации, учитывая заявления Сейма Польши, и, возможно, предложит проект соответствующей резолюции. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы в рамках наших контактов со всеми без исключения политическими группами будем обсуждать эту ситуацию. Коллеги из польского Сейма также работают в ПАСЕ", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Слуцкий не исключил, что российская делегация внесет проект соответствующей резолюции, но "для этого надо быть уверенными, что эта резолюция пройдет, и те, кто уничтожают историческую память в Варшаве, не будут торжествовать" в случае отклонения проекта. По словам депутата, такой проект может появиться в обозримом будущем, однако в первую очередь парламентарии из РФ намерены убедить коллег в Европе в недопустимости фальсификаций истории.

"Наша задача - последовательно доносить правду тем, кто не знает, что сегодня происходит в Варшаве", - продолжил Слуцкий. Цель, заметил он, заключается в том, чтобы больше политиков в Европе слышали "людей мыслящих, в том числе в институтах гражданского общества", и понимали, "какие непозволительные события там (в Польше - прим. ТАСС) происходят и какие решения принимаются". В целом, добавил депутат, члены российского парламента будут работать на всех международных площадках, чтобы "донести правду о том, как искажаются" итоги Второй мировой войны.

Реакция на решение Сейма

Сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой выразил протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах - Германии и Советском Союзе.

Открывая во вторник весеннюю сессию спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что "только слабые и лживые политики не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над коричневой чумой". Он также заявил, что польское руководство должно помнить, какой ценой была завоевана свобода для польского народа, озвучив при этом данные о потерях советской армии в ходе боев за освобождение Польши.

"Сегодняшнее заявление председателя фактически является единой солидарной позицией Госдумы, нашим ответом на заявление польского Сейма. И хочу сказать, что в сложившейся ситуации все фракции едины, это наша общая позиция, наш общий подход, который, я уверен, разделяют миллионы наших избирателей", - заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Если потребуются законодательные изменения, чтобы избежать фальсификации истории Великой Отечественной войны, мы к этому будем готовы, - заверил Исаев. - Потребуются законодательные изменения - они будут, но мы также активно рассчитываем методами парламентской дипломатии добиться того, чтобы в отношении советского народа была восстановлена в полном объеме историческая справедливость, чтобы прекратить спекуляции, которые пытаются поставить в один ряд и на одну доску нацизм и главного победителя нацизма".