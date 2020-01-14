Новгородский избирком назначил дату дополнительных выборов депутата в региональную думу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Облизбирком определил дату довыборов депутата в Новгородскую областную думу, они пройдут 12 апреля 2020 года, сообщила ТАСС зампредседателя региональной избирательной комиссии Наталья Ефремова во вторник.

Место депутата в областной думе стало вакантно в июле 2019 года, когда депутаты Новгородской областной думы большинством голосов приняли заявление о досрочном сложении полномочий депутата Сергея Вяткина, которого признали виновным в растрате 1,8 млн рублей.

"Дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 назначены на 12 апреля", - сказала собеседница агентства.

Также она пояснила, что на ближайших заседаниях комиссии будет определено количество избирательных участков, которые задействуют в довыборах, не уточнив при этом дату рассмотрения этого вопроса в облизбиркоме.

В отношении экс-депутата Новгородской областной думы Сергея Вяткина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, в 2016 году Вяткин, который с 2011 по 2016 годы занимал пост гендиректора ЗАО "ЭЛСИ", используя свое служебное положение, подписал приказы и принял на работу людей, которые не исполняли свои обязанности на назначенных должностях. Начисленную им зарплату бывший гендиректор присвоил.

В мае 2019 года Новгородский районный суд признал Вяткина виновным и приговорил к 1,5 года колонии-поселения. После экс-депутат пытался оспорить приговор, однако суд оставил жалобу без удовлетворения. Кроме того, Новгородский районный суд установил, что Вяткин потратил часть присвоенных денег на предвыборную кампанию. Он был избран депутатом областной думы в 2016 году от партии "Единая Россия". В апреле 2019 года президиум регионального политсовета приостановил его членство в партии.