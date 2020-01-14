В СФ не поступало приглашение от Польши на мероприятия в годовщину освобождения Освенцима

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Совет Федерации не получал приглашение польской стороны на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-спикер верхней палаты Ильяс Умаханов.

"Такого приглашения от Польши в Совет Федерации не поступало", - сказал Умаханов, отвечая на вопрос, поедет ли делегация СФ на памятные мероприятия в Освенцим.

Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Польше Владимир Александров, российская сторона на мероприятиях 27 января в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря будет представлена послом РФ в Польше Сергеем Андреевым.

Лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса в понедельник высказал мнение, что действующие власти республики должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Об этом он заявил в интервью информационному порталу Onet, комментируя отказ польского президента Анджея Дуды ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти жертв Холокоста из-за того, что там не предусмотрена возможность его выступления с речью. По его словам, "следовало пригласить Путина в Освенцим и сказать прямо, что лагерь освободили россияне". Валенсу поддержал спикер польского Сената Томаш Гродзкий.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.