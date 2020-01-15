Жуков не исключает реализации в 2020 году конституционных инициатив Путина

"Трудный вопрос - президент сказал, что необходимо всенародное обсуждение. Наверное, в этом году вполне можно реализовать, времени достаточно, год только начался", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Изменения в Конституцию РФ, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, могут быть внесены уже в 2020 году. Это не исключил в среду первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, комментируя оглашенное послание главы государства Федеральному собранию.

Шаг к большой демократизации

Жуков отметил, что предложения Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию РФ являются серьезным шагом в сторону большей демократизации российского общества.

"Все это, безусловно, шаги очень серьезные к большей демократизации общества. Я думаю, что шаги назревшие, которые обсуждались. Президент сразу сказал, что все, что он будет сегодня предлагать, идет снизу, то, что люди обсуждают", - сказал Жуков.

Инициатива президента, продолжил парламентарий, также говорит о готовности главы государства поделиться с парламентом частью важных полномочий. "Он сказал, что мы не уходим от президентской республики, это было бы неправильно, - уверен Жуков. - Просто прошло достаточно много времени со дня принятия конституции, где полномочия были очень жестко ориентированы, так скажем, наверх. И президент готов поделиться частью этих полномочий, в частности, таким важнейшим, как утверждение членов правительства".

В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ, касающихся, в частности, увеличения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета основного закона в российском правовом пространстве.

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. По оценке экспертов, она является одним из самых стабильных документов такого рода в мире. За четверть века в нее был внесен ряд изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - депутатов Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.