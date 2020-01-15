Мутко: роль губернаторов должна быть усилена при решении целого ряда вопросов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Полномочия губернаторов регионов России должны быть расширены по целому ряду направлений, в числе которых решение вопросов межбюджетных отношений и публичности муниципальных властей. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил и.о. вице-премьера Виталий Мутко.

Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил о том, что считает необходимым усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции РФ.

"Мы давно с вами на разных площадках говорили, что сегодня ключевой упор у вас, ответственность у вас, есть три, четыре, пять факторов сдерживающих. Это сбалансированность бюджета, межбюджетные отношения, это структура не до конца публичности власти, когда муниципальные и местные власти... не всегда являются публичными, и вы не можете на ряд вопросов влиять. Есть вопросы, связанные сегодня со структурой силовых ведомств, - очень много таких вопросов, по которым сегодня роль губернатора должна быть поднята", - сказал он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.