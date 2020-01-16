Лавров: примат конституции над международным правом не является уникальной ситуацией

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Примат национальной конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих западных странах. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что изменится для России в результате предложенных российским президентом Владимиром Путиным изменений в основной закон в части его приоритета над международными договорами.

"У нас и сейчас есть разъяснение конституционного суда о том, что конституция является приоритетной правовой нормой, - сказал он. - Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в частности в Германии, в Великобритании. У США просто записано, что международное право - это дело десятое, и они к нему так и на практике относятся".

"Обращаю внимание на то, что международные обязательства для страны возникают с ратификацией той или иной договоренности, - продолжил Лавров. - Ратификация оформляется федеральным законом. Законы должны соответствовать конституции. Никакого противоречия быть тут не может. Все наши обязательства, под которыми мы добровольно подписываемся, которые ратифицируются нашим парламентом и становятся частью нашей законодательной базы, - мы все их выполняем".

Глава МИД РФ добавил, что "когда международная конвенция уже обрела статус таковой, будучи ратифицированной всеми государствами и стала для них обязательной, ее, конечно, надо выполнять". "Главная беда в том, что с международным правом сейчас обходятся очень лихо и вольно, особенно наши американские коллеги", - указал Лавров.

При этом и.о. министра отметил, что международное право обычно отстает от международной жизни. "Международное право надо оформить, согласовать, чтобы оно было действительно эффективным, оно должно быть универсально приемлемым, - продолжил он. - Как правило, это конвенции, которые являются предметом длительных, порой многолетних переговоров, потом подписываются, ратифицируются".