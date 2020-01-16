{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменению Конституции РФ

Лавров: примат конституции над международным правом не является уникальной ситуацией

При этом глава МИД РФ указал, что "с международным правом сейчас обходятся очень лихо и вольно", особенно в США
Описание
© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Примат национальной конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих западных странах. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, что изменится для России в результате предложенных российским президентом Владимиром Путиным изменений в основной закон в части его приоритета над международными договорами.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"У нас и сейчас есть разъяснение конституционного суда о том, что конституция является приоритетной правовой нормой, - сказал он. - Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в частности в Германии, в Великобритании. У США просто записано, что международное право - это дело десятое, и они к нему так и на практике относятся".

"Обращаю внимание на то, что международные обязательства для страны возникают с ратификацией той или иной договоренности, - продолжил Лавров. - Ратификация оформляется федеральным законом. Законы должны соответствовать конституции. Никакого противоречия быть тут не может. Все наши обязательства, под которыми мы добровольно подписываемся, которые ратифицируются нашим парламентом и становятся частью нашей законодательной базы, - мы все их выполняем".

Глава МИД РФ добавил, что "когда международная конвенция уже обрела статус таковой, будучи ратифицированной всеми государствами и стала для них обязательной, ее, конечно, надо выполнять". "Главная беда в том, что с международным правом сейчас обходятся очень лихо и вольно, особенно наши американские коллеги", - указал Лавров.

При этом и.о. министра отметил, что международное право обычно отстает от международной жизни. "Международное право надо оформить, согласовать, чтобы оно было действительно эффективным, оно должно быть универсально приемлемым, - продолжил он. - Как правило, это конвенции, которые являются предметом длительных, порой многолетних переговоров, потом подписываются, ратифицируются".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
Реклама на ТАСС
Предложения по изменению Конституции РФ
В ЦИК создана группа, которая внесет предложения по голосованию по поправкам в Конституцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС