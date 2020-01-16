Памфилова заявила, что пока рано говорить о формах голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что создана рабочая группа по подготовке поправок в Основной закон РФ, которая сформулирует и представит президенту РФ Владимиру Путину предложения, в том числе по процедуре проведения всероссийского голосования.

"Пока преждевременно говорить о форматах проведения подобного голосования. Создана специальная рабочая группа, которой поручено сформулировать и представить на согласование президенту предложения о внесении поправок в конституцию, в том числе и в части процедуры его [голосования] проведения", - сказала Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба ЦИК РФ в четверг.

По словам Памфиловой, если Центризбиркому будут даны соответствующие поручения, то комиссия в полной мере будет готова организовать процесс всероссийского голосования.

Путин в среду подписал распоряжение о создании такой рабочей группы и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.