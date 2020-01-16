Матвиенко считает Мишустина очень удачной кандидатурой на пост премьера

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очень удачной кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, так как он является многопрофильным специалистом и менеджером, который знает, как обеспечить рост экономики.

"Представлена очень удачная кандидатура <...> Почему удачная? Потому что налоговая служба - это универсальная служба. Мишустин видит и знает всю страну, что происходит в экономике, что происходит в промышленности, что происходит в малом и среднем бизнесе", - сказала Матвиенко журналистам в четверг. "Он - многопрофильный специалист, менеджер, который понимает, чувствует и сильные, и слабые места экономики. Понимает, что нужно сделать для обеспечения роста экономики, как поддержать важные отрасли, какие дополнительные условия должны быть созданы для малого и среднего бизнеса, для инвестиций", - добавила она.

По мнению Матвиенко, Мишустин - успешный человек с большим опытом государственной работы. Она отметила, что много лет знает главу ФНС по совместной работе еще с тех времен, когда была губернатором Санкт-Петербурга. "Мы очень тесно взаимодействовали, когда он возглавлял работу по кадастру. Вот сейчас мы все стараемся реализовать программу цифровизации, а Мишустин уже тогда создал абсолютно совершенную систему управления кадастром, сделал это своевременно и успешно. Это было передовое направление тогда в России", - отметила спикер Совфеда.

"Это современно мыслящий человек, уверена, что у него все получится", - заключила председатель верхней палаты парламента.

Госдума в четверг дала согласие президенту на назначение Мишустина на должность премьер-министра.