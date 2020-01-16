Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.

"Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Медведев выразил уверенность, что новое правительство справится с требующими новых подходов масштабными задачами, которые поставил президент РФ Владимир Путин в своем послании. "Хочу пожелать ему [правительству] успеха в работе и реализации всего задуманного", - добавил бывший премьер-министр.

Говоря о проделанной работе в качестве председателя правительства, Медведев подчеркнул, что кабмин всегда действовал в интересах людей, и ему удалось сделать многое. "Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства. Об этом говорил и президент нашей страны. Все это время правительство работало как одна команда - команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - добавил он.

Правительство ушло в отставку 15 января. Новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин.

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