{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров не исключает, что США попытаются осуществить сценарий Венесуэлы в других странах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. США в 2020 году могут попытаться повторить в других государствах венесуэльский сценарий по смене правительства. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"О будущем строить прогнозы, прежде всего в отношении того, как поведут себя наши американские коллеги очень сложно. Вы перечислили некоторые примеры их поведения [поддержка протестов от Латинской Америки до Гонконга со стороны Вашингтона], трудно предвидеть, что может быть введено в оборот в текущем году, но исключать ничего нельзя", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, стоит ли ждать в новом году попыток осуществить смену власти, как США хотели это сделать в Венесуэле в 2019 году.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС