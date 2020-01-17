Крушение самолета над Тегераном - сигнал о необходимости деэскалации в отношениях между США и Ираном - Лавров.
Лавров: крушение самолета в Иране - сигнал о необходимости деэскалации между США и Ираном
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"
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