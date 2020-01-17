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Предложения по изменению Конституции РФ

Сопредседатель группы по изменению Конституции призвала не выходить за пределы послания

Талия Хабриева отметила, что от полной самодеятельности стоит воздержаться
Cопредседатель, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Cопредседатель, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ не должна в ходе дискуссии выходить за рамки, обозначенные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в пятницу на заседании группы заявила ее сопредседатель, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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"Соблазн велик, но, по всей видимости, от полной самодеятельности стоит нам воздержаться, не выходить за пределы послания", - сказала она.

По ее словам, рабочей группе нужно определить, как предстоящая "реформа будет коррелировать с происходящем в стране". Хабриева заметила, что необходимо "найти такие юридические формулы, которые не обнулят, а укрепят те достижения", которые уже есть.

Глава государства в среду подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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