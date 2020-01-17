Лавров считает, что было бы правильным подключить Иран к переговорам по Афганистану

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Иран мог бы подключиться к переговорному процессу по обсуждению урегулирования ситуации в Афганистане, но мешает этому антииранская заряженность Вашингтона. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, комментируя возможное влияние кризиса между США и Ираном на ситуацию в Афганистане.

"США в Афганистане - один из главных игроков. Недавно США возобновили переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Россия это поддерживает, однако считает важным, чтобы была достигнута договоренность, которая позволит начать переговоры между всеми афганцами. Мы стараемся помогать этому процессу", - подчеркнул он.

Лавров напомнил, что к существующему каналу общения [США, РФ и Китай], к которому недавно подключился Пакистан, мог бы подключиться и Иран. "Было бы очень правильно, если бы не только четыре страны в таком неформальном кругу обменивались идеями о том, как продвигать урегулирование, и чтобы иранская сторона подключилась к этому формату, - отметил он. - В принципе, это было бы возможно, но мешает этому антииранская заряженность США и нежелание Ирана в этой ситуации общаться с американцами и помогать им в том или ином вопросе".

По его словам, со всех точек зрения "надо отношения Вашингтона и Тегерана деэскалировать". "Но на это потребуется государственная мудрость, - убежден Лавров. - Едва ли эти отношения смогут отойти от опасной черты, если Вашингтон будет публично во всех грехах региона обвинять только Иран. Лучше всем быть за столом переговоров".