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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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Лавров считает, что было бы правильным подключить Иран к переговорам по Афганистану

По словам и.о. министра иностранных дел России, со всех точек зрения "надо отношения Вашингтона и Тегерана деэскалировать"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Иран мог бы подключиться к переговорному процессу по обсуждению урегулирования ситуации в Афганистане, но мешает этому антииранская заряженность Вашингтона. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, комментируя возможное влияние кризиса между США и Ираном на ситуацию в Афганистане.

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"США в Афганистане - один из главных игроков. Недавно США возобновили переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Россия это поддерживает, однако считает важным, чтобы была достигнута договоренность, которая позволит начать переговоры между всеми афганцами. Мы стараемся помогать этому процессу", - подчеркнул он.

Лавров напомнил, что к существующему каналу общения [США, РФ и Китай], к которому недавно подключился Пакистан, мог бы подключиться и Иран. "Было бы очень правильно, если бы не только четыре страны в таком неформальном кругу обменивались идеями о том, как продвигать урегулирование, и чтобы иранская сторона подключилась к этому формату, - отметил он. - В принципе, это было бы возможно, но мешает этому антииранская заряженность США и нежелание Ирана в этой ситуации общаться с американцами и помогать им в том или ином вопросе".

По его словам, со всех точек зрения "надо отношения Вашингтона и Тегерана деэскалировать". "Но на это потребуется государственная мудрость, - убежден Лавров. - Едва ли эти отношения смогут отойти от опасной черты, если Вашингтон будет публично во всех грехах региона обвинять только Иран. Лучше всем быть за столом переговоров".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанИранБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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