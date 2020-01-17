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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

МИД России подтвердил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен

В ведомстве заверили, что внешнее давление и американские санкции помехой не станут

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено, несмотря на внешнее давление и американские санкции против проекта. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

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"Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток - 2" будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна, - подчеркнули в министерстве. - Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан".

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали санкции США против трубопровода неприкрытым вмешательством во внутренние дела ЕС. Цель этих ограничительных мер, по мнению российских дипломатов, является не забота об энергетической безопасности интеграционного объединения, а "проталкивание американского сжиженного природного газа" на рынки Европы.

"Мы знаем, что далеко не все в ЕС приветствуют этот проект, - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. - Противники есть как среди стран-членов, так и в евроинститутах. Хорошо известно, как принимались в Евросоюзе поправки в Газовую директиву, направленные, как бы нас ни старались убедить в обратном, исключительно против "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

11 января по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что "Северный поток - 2" "следует завершить", подвергнув критике экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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