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Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана

Президент Владимир Путин 16 января назначил Михаила Мишустина главой правительства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.

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Биография Михаила Мишустина

"Госохрана предоставлена новому председателю правительства", - сказал собеседник агентства. В Федеральной службе охраны (ФСО) на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию отказались от комментариев.

В России действует закон "О государственной охране", в восьмой статье которого прописано, что "государственная охрана предоставляется <...> председателю правительства Российской Федерации".

В документе также уточняется, что госохрана подразумевает "предоставление объекту государственной охраны персональной охраны, связи для нужд органов государственной власти, информации об угрозе его безопасности, транспортного обслуживания, бытового обслуживания и обеспечения, безопасного питания, а также обеспечение его санитарно-эпидемиологического благополучия". Понятие "госохрана" также подразумевает "предупреждение, выявление и пресечение преступных и иных противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты; проведение мероприятий, обеспечивающих поддержание общественного порядка на охраняемых объектах, а также на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны; защиту охраняемых объектов, обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов". Также надлежит организовывать связь "для нужд органов государственной власти, обеспечение надежного функционирования и информационной безопасности связи при ее предоставлении президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации".

15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подал в отставку. 16 января на пост председателя правительства после согласования с Госдумой президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина.

Что касается государственной охраны Медведева, то она ему также положена. В РФ действует закон "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Он гласит, что "президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания в полном объеме мер, предусмотренных Федеральным законом "О государственной охране", включая предоставление специальной связи и транспортного обслуживания". Медведев занимал пост главы российского государства с 2008 года по 2012 год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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