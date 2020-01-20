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Предложения по изменению Конституции РФ

Рабочая группа по поправкам в Конституцию будет собираться не реже двух раз в неделю

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подчеркнул, что вопросов для рассмотрения много

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Образованная президентом рабочая группа по подготовке изменений Конституции РФ будет собираться не менее двух раз в неделю, так как вопросов для рассмотрения очень много. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

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"Рабочая группа будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много. В частности, необходимо выработать процедуру общероссийского голосования или, другими словами, определить порядок принятия поправок в Конституцию Российской Федерации через процедуру общероссийского голосования", - сказал сенатор.

Также, по его словам, необходима регламентация самих поправок, "например, [нужно] определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов".

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменению Конституции РФ
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