Эксперты: способ реализации принятых в Берлине решений по Ливии неясен

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Конференция по Ливии в Берлине стала важным шагом к урегулированию ситуации в стране, но пока неясно, как воплощать ее решения в жизнь, отмечают опрошенные ТАСС в понедельник эксперты. Более того, в решениях по итогам встречи кроются внутренние противоречия: так, отказаться от вмешательства во внутренние дела ливийцев призывают в том числе те страны, которые оказывают военную помощь сторонам конфликта.

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"Это, безусловно, важное событие, но это именно шаг в направлении урегулирования", - говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Его слова перекликаются с оценкой и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, что в Берлине был сделан "маленький шаг вперед". Старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов подчеркивает важность самого факта проведения встречи в столице ФРГ. "Конференция состоялась, это самое главное. Большое количество сомнений и критических отзывов от многих наблюдателей [было] о том, что конференция достаточно долго готовилась, до конца не был понятен список участников, не было четкого списка вопросов, выдвинутых на повестку обсуждения. Еще одним из поводов для сомнения было заведомое желание германской стороны избежать приглашения к участию ливийских представителей, а ограничиться представителями лишь заинтересованных иностранных государств, способных повлиять на ситуацию в Ливии", - напоминает специалист. Решения без воплощения Итоговый документ берлинской конференции предусматривает прекращение огня, создание единого правительства и запуск реформ для восстановления ливийской государственности, в том числе формирование общенациональной армии. Важные пункты - обязательство участников встречи воздерживаться от вмешательства во внутренние дела в Ливии и ужесточение надзора за соблюдением оружейного эмбарго, введенного еще в 2011 году. Все это важные решения, но способ воплощения их в жизнь пока неясен, говорят собеседники ТАСС. "Да, приняты соглашения, притом важные: и о создании <...> военного совета, куда должны войти и представители [главы Правительства национального согласия] Фаиза Сарраджа, и представители [командующего Ливийской национальной армией] Халифы Хафтара. И подтверждается прекращение огня, и должен быть урегулирован ряд других вопросов, и возможные в последующем парламентские и президентские выборы, то есть политический процесс", - перечисляет Долгов. Однако все это, по его словам, "решения и призывы", реализация которых - "сложный вопрос, поскольку не было прямых переговоров между Фаизом Сарраджем и Халифой Хафтаром и напряженность остается". "Здесь многое зависит и от самих ливийских противоборствующих сторон, и также от внешних акторов. <...> Это и Турция, и Египет, и Алжир, который сейчас более активно участвует в ливийском кризисе, и Саудовская Аравия, и арабские страны, и ЕС", - поясняет собеседник агентства.

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"Как будут имплементироваться решения, достигнутые в рамках берлинской конференции, остается лишь догадываться, - согласен Лукьянов. - Предлагаются вполне здравые механизмы разделения дискуссий по "корзинам", в отдельные блоки, каждому из которых будет посвящена отдельная комиссия, которая будет работать на инклюзивной основе. Соответственно, с одной стороны, здравая мысль, с другой стороны, мы уже неоднократно сталкивались с тем, что решение таких вопросов, как безопасность, создание единых вооруженных сил упирается в удовлетворение политических целей сторон". Прозвучавший в Берлине призыв поставить армию под гражданский контроль вряд ли будет принят Хафтаром без дополнительных политических гарантий, считает специалист из Высшей школы экономики. "Пока не будет удовлетворения целей Хафтара и его партнеров, спонсоров, трудно говорить, что они согласятся на какие-либо уступки по созданию такой системы, когда военные будут отвечать перед гражданскими властями", - рассуждает эксперт. Кроме того, подчеркивает он, между ПНС и ЛНА есть проблема "не просто природного недоверия, а ненависти". "Эти стороны не признают друг друга ни в коей мере и не признают права друг друга участвовать в политическом процессе", - добавляет он. Надежда на перемирие Лукьянов обращает внимание на то, что в Берлине стало известно о договоренности создать специальную военную комиссию, куда войдут по пять представителей Хафтара и Сарраджа. Таким образом, лидеры, которые по-прежнему не ведут прямых переговоров, все же согласились создать некий совместный орган под эгидой ООН. Он, как ожидается, соберется в Женеве в ближайшие дни. Его задача - добиться того, чтобы "перемирие оказалось действительно устойчивым режимом прекращения огня", объяснила ранее канцлер Германии Ангела Меркель.

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