Володин считает недопустимым забюрокрачивание предложений Путина об изменении Конституции

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Предложения о затягивании процесса принятия поправок в Конституцию РФ недопустимы, предложенные президентом решения должны быть вынесены на голосование как можно быстрее. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Эти решения нужно как можно быстрее обсуждать, принимать и выносить на суд наших граждан - на голосование, - подчеркнул он. - Предложения о затягивании и, если хотите, забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем недопустимыми".

"Нам крайне важно максимально обсудить все предложения, внесенные президентом", - отметил спикер Госдумы. "Президент выступил с посланием [Федеральному собранию], там все было четко изложено. Сегодня мы получили законодательную инициативу, уже оформленную как проект закона. Мы что, должны его откладывать в архив?", - спросил он после того, как один из журналистов задал вопрос по поводу скорости подготовки законопроекта о внесении изменений в основной закон.

При этом Володин заверил, что если при рассмотрении законопроекта возникнут вопросы, они будут заданы. "Мы привлекаем экспертов, будем советоваться с регионами, для этого у нас достаточно времени", - сказал он.