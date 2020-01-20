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Предложения по изменению Конституции РФ

Володин считает недопустимым забюрокрачивание предложений Путина об изменении Конституции

Предложенные президентом решения должны быть вынесены на голосование как можно быстрее, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Предложения о затягивании процесса принятия поправок в Конституцию РФ недопустимы, предложенные президентом решения должны быть вынесены на голосование как можно быстрее. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Эти решения нужно как можно быстрее обсуждать, принимать и выносить на суд наших граждан - на голосование, - подчеркнул он. - Предложения о затягивании и, если хотите, забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем недопустимыми".

"Нам крайне важно максимально обсудить все предложения, внесенные президентом", - отметил спикер Госдумы. "Президент выступил с посланием [Федеральному собранию], там все было четко изложено. Сегодня мы получили законодательную инициативу, уже оформленную как проект закона. Мы что, должны его откладывать в архив?", - спросил он после того, как один из журналистов задал вопрос по поводу скорости подготовки законопроекта о внесении изменений в основной закон.

При этом Володин заверил, что если при рассмотрении законопроекта возникнут вопросы, они будут заданы. "Мы привлекаем экспертов, будем советоваться с регионами, для этого у нас достаточно времени", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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