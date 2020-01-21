Эксперт: Лавров пользуется гигантским авторитетом в мире

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров является одним из наиболее авторитетных дипломатов в мире, его переназначение на пост главы внешнеполитического ведомства логично. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Основные игроки, в частности, западные страны, воспримут переназначение Лаврова как должное. Лавров пользуется гигантским авторитетом в мире, вне зависимости от того, поддерживает кто-то российскую внешнюю политику или нет, - сказал эксперт. - Нет никаких сомнений, что Лавров остается одним из самых сильных мировых дипломатов на данный момент, а может - и в более долгой исторической ретроспективе. Поэтому этот момент (переназначение - прим. ТАСС) будет воспринят всеми как нечто само собой разумеющееся".

По словам Лукьянова, тот факт, что Лавров вновь занял пост главы МИД, указывает на то, что руководство страны не намерено отступать от нынешнего внешнеполитического курса. "Руководство страны считает линию внешней политики правильной, оно, естественно, само ее определяет, но удовлетворено тем, как стратегические указания приводятся в жизнь", - отметил аналитик.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров во вторник вечером. Путин своим указом вновь назначил Лаврова на пост министра иностранных дел, который он бессменно занимает с марта 2004 года.