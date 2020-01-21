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Формирование правительства России

Единороссы воспринимают новый состав кабмина как партийное правительство

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак также отметил, что в партии позитивно воспринимают "вливание "свежей крови"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Единороссы по-прежнему воспринимают правительство РФ как партийное, поскольку в его состав входят многие представители "Единой России", кабмин и партия выполняют общую задачу. Такое мнение высказал во вторник секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, комментируя утверждение нового состава правительства РФ.

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"Мы приветствуем сохранение в правительстве основного костяка, тех министров, которые входят в руководящие органы партии - главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также одного из основателей партии, министра обороны Сергея Шойгу", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов. Шойгу, Кобылкин, Дитрих, Якушев входят в высший совет "Единой России".

Он также отметил, что в партии позитивно воспринимают "вливание "свежей крови", появление новых министров и вице-премьеров, в том числе коллег по партии - министра экономического развития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова". "Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил [президент РФ] Владимир Путин", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.

"Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное - не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а в первую очередь, потому что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России", - заключил Турчак.

Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру и состав правительства, которое возглавил Михаил Мишустин. Согласно указам, подписанным главой государства, кабинет будет состоять из 31 человека, включая премьер-министра и его заместителей. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияФормирование правительства России
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