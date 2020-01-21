Главный архитектор Москвы: подход Хуснуллина в работе необходим в масштабах страны

"Марат Шакирзянович, безусловно, яркий, харизматичный руководитель. За время его пребывания на посту и при его активном участии Москва приобрела немало новых ярких объектов российского и даже мирового уровня - парк "Зарядье", обновленные "Лужники", множество уникальных станций метро, начались масштабные программы по развитию города, запущена программа реновации, началось возвращение промзон в городскую среду. Параллельно с ними идет беспрецедентное развитие транспортной инфраструктуры. <...> Все эти проекты, безусловно, идут на благо города. Уверен, что в масштабах страны такой подход просто необходим, и его талантам как специалиста и как руководителя найдется достойное применение на новой должности", - сказал Кузнецов во вторник ТАСС.

По словам депутата Госдумы, советника мэра Москвы Владимира Ресина, Хуснуллин является опытным управленцем, который умеет решать сложные градостроительные задачи. "Это опытнейший, причем не кабинетный управленец, настоящий строитель, который лично контролировал ход работ всех столичных строек. Был прежде главой Минстроя республики Татарстан, а до вчерашнего дня руководил почти девять лет стройкомплексом Москвы - локомотивом экономики самого крупного мегаполиса России. Уверен, Марат Хуснуллин сможет на новом посту применить накопленные знания и опыт. И содействовать формированию эффективной системы управления российскими проектами и программами, которая позволит - как сказал президент Владимир Путин - "не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна". Искренне рад этому назначению", - сказал Ресин ТАСС.

Председатель правительства РФ будет иметь не 10 заместителей, как было ранее, а 9, из них один будет первым. Соответствующее положение содержится в структуре нового кабинета министров, утвержденной указом президента РФ. Первым заместителем премьер-министра назначен Андрей Белоусов. Заместителями премьера стали Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

О Хуснуллине

Хуснуллин окончил Казанский финансово-экономический институт. В 1995-1997 годы занимал должность гендиректора ООО "Интерпластсервис", в 1997-2000 годы был гендиректором ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс" в Казани. С мая 2001 года занимал поста министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. С этой должности был приглашен в Москву: 18 ноября 2010 года был назначен руководителем департамента городского строительства города Москвы, со 2 декабря 2010 года стал заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства и занимал этот пост по настоящее время.

За время управления Хуснуллиным стройкомплексом Москвы в городе на 50% выросла протяженность метро (построена 81 станция метро и МЦК), запущен совместно с властями Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтрансом РФ и Московским метрополитеном проект МЦД (сквозных метроэлектричек), ежегодно строится по 100 км дорог, полностью обновлен спорткомплекс "Лужники", возведен уникальный парк "Зарядье", который предложил построить президент России Владимир Путин на месте морально устаревшей и снесенной гостиницы "Россия" в центре Москвы рядом с Кремлем. Также начат проект реновации ветхих пятиэтажек, а по темпам строительства зданий в целом Москва поднялась на 4-е место среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк: 2019 год стал рекордным для Москвы по вводу недвижимости (более 11 млн кв. м, в том числе 4,96 млн кв. м жилья).

Хуснуллин с осени 2019 года зарегистрировался как глава стройкомплекса в ряде социальных сетей и активно ведет диалог с их пользователями, прямо отвечая на многие острые вопросы.