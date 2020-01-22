Пермский избирком готов к проведению досрочных губернаторских выборов в регионе

ПЕРМЬ, 22 января. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края готова к проведению досрочных выборов губернатора региона в связи с назначением Максима Решетникова, занимавшего этот пост с сентября 2017 года, министром экономического развития РФ. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

"Избирательная система в регионе всегда находится в состоянии готовности к выборам. Постоянно проводится обучение членов комиссий, актуализация знаний по избирательному законодательству", - сказал собеседник агентства.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Путин своим указом назначил министром экономического развития Решетникова, который сменил Максима Орешкина.