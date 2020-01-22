МИД РФ подтвердил планы Лаврова встретиться с Педерсеном 24 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МИД России в среду подтвердил ТАСС планы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести 24 января встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Встреча Лаврова с Педерсеном запланирована", - сказали в дипведомстве, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение офиса Педерсена.

Ранее глава МИД РФ сообщил журналистам о предстоящем визите эмиссара ООН в Москву, который, как ожидается, также посетит Дамаск. В этой связи Лавров выразил надежду, что эти переговоры, как и контакты с сирийским руководством позволят сформировать график дальнейшей работы Конституционного комитета Сирии.