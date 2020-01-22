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Формирование правительства России
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Голикова сообщила, что круг ее полномочий в новом кабмине не изменится

Вице-премьер полагает, что это будут прежние направления: образование по всем его этапам, здравоохранение, наука, социальное развитие, демография
Вице-премьер Татьяна Голикова Егор Алеев/ТАСС
Описание
Вице-премьер Татьяна Голикова
© Егор Алеев/ТАСС

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что круг ее полномочий в новом составе правительства, вероятно, не изменится.

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"Сейчас в ближайшие дни будут определены функциональные обязанности каждого из нас (членов нового состава правительства - прим. ТАСС). Но, исходя из того, что я сейчас по себе понимаю, я думаю, что это будут те же направления - образование по всем его этапам, здравоохранение, наука, социальное развитие, демография. Все, что и было", - сказала она журналистам.

Комментируя свое недавнее заявление о снижении доступности медицинской помощи в регионах, Голикова подчеркнула, что система здравоохранения не должна подвергаться сокращению числа работников. "Здравоохранение - это та сфера, которая в последнюю очередь должна подвергаться каким-либо изменениям с точки зрения ее сокращения. Сейчас Евросоюз и весь мир идет по пути того, что здравоохранение - это сфера, которая дает новые рабочие места, которая продвигает все то новое, что появляется в техническом прогрессе", - заявила вице-премьер.

По ее словам, в ряде стран "все наоборот сейчас стремятся к увеличению работающих" в этой сфере. "А у нас произошел обратный процесс, и от этого, естественно, снизилась доступность", - добавила Голикова.

О сокращении штатов в здравоохранении

Голикова призвала избежать сокращения штатов в системе здравоохранения. Таким образом она прокомментировала свое недавнее заявление о снижении доступности медицинской помощи в регионах.

"Здравоохранение - это та сфера, которая в последнюю очередь должна подвергаться каким-либо изменениям с точки зрения ее сокращения. Сейчас Евросоюз и весь мир идет по пути того, что здравоохранение - это сфера, которая дает новые рабочие места, которая продвигает все то новое, что появляется в техническом прогрессе", - сказала вице-премьер.

По ее словам, в ряде стран "все наоборот сейчас стремятся к увеличению работающих" в этой сфере. "А у нас произошел обратный процесс, и от этого, естественно, снизилась доступность", - добавила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияФормирование правительства России
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