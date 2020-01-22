Хуснуллин пообещал периодически отвечать пользователям соцсетей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин пообещал своим подписчикам в социальных сетях продолжить отвечать на обращения и запросы, но из-за возросшей нагрузки будет это делать не так регулярно. Об этом он сообщил в Twitter .

"Всем привет! В связи с изменением задач в ближайшие дни моя загрузка значительно возрастет, поэтому не смогу регулярно отвечать на ваши вопросы. В дальнейшем, конечно, снова буду с вами на связи", - написал Хуснуллин.

21 января президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, ранее занимавшего должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Хуснуллин с осени 2019 года зарегистрировался как глава Стройкомплекса столицы в ряде социальных сетей и активно ведет диалог с их пользователями, прямо отвечая на многие острые вопросы.