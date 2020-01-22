{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России

Хуснуллин пообещал периодически отвечать пользователям соцсетей

По словам нового вице-премьера, в ближайшие дни его загрузка значительно возрастет, но затем он вновь будет на связи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин пообещал своим подписчикам в социальных сетях продолжить отвечать на обращения и запросы, но из-за возросшей нагрузки будет это делать не так регулярно. Об этом он сообщил в Twitter.

На эту тему
Кто вошел в состав нового правительства

"Всем привет! В связи с изменением задач в ближайшие дни моя загрузка значительно возрастет, поэтому не смогу регулярно отвечать на ваши вопросы. В дальнейшем, конечно, снова буду с вами на связи", - написал Хуснуллин.

21 января президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, ранее занимавшего должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Хуснуллин с осени 2019 года зарегистрировался как глава Стройкомплекса столицы в ряде социальных сетей и активно ведет диалог с их пользователями, прямо отвечая на многие острые вопросы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Посол РФ опроверг обвинения в организации Россией протестов в Колумбии
Сергей Кошкин отметил, что Латинская Америка не является для России "зоной идеологических и политических баталий"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС