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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа по поправке в Конституцию учтет высказанные депутатами предложения

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас при этом выразил благодарность Госдуме за консолидированное голосование и поддержку президентского законопроекта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституции РФ учтет в работе все предложения, озвученные депутатами парламентских фракций при обсуждении законопроекта президента в первом чтении. Об этом сообщил журналистам сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сегодняшнее заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию начнется с обсуждения принятия Государственной думой президентского законопроекта в первом чтении. Все сопредседатели рабочей группы принимали участие в заседании Госдумы, депутатами всех парламентских фракций были высказаны очень серьезные предложения и вопросы к законопроекту и, конечно же, они будут учтены в работе", - сказал Клишас.

Он выразил благодарность Госдуме за консолидированное голосование и поддержку президентского законопроекта.

В четверг Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, может состояться 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет для высших должностных лиц иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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