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Предложения по изменениям в Конституции

Общественная экспертиза законопроекта о поправке к Конституции пройдет в ОП 29 января

Ее результаты будут представлены рабочей группе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Общественные слушания президентского проекта закона о поправке к Конституции состоятся в Общественной палате (ОП) РФ 29 января. Об этом сообщила секретарь ОП, член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Лидия Михеева.

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"Общественная палата России проводит обсуждения поправок в Конституцию, 29 января мы всех членов рабочей группы здесь ждем. Это возможность встретиться с гражданами, общественными организациями, которые уже активно хотят приступить к обсуждению [изменений в Конституции]", - сказала Михеева ТАСС в пятницу.

По ее словам, результаты общественной экспертизы законопроекта будут представлены рабочей группе.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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