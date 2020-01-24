СПЧ 28 января может обсудить поправки к Конституции

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на заседании 28 января может обсудить изменения в Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев в кулуарах конференции "Москва-Баку: Диалог культур".

Он напомнил, что четыре члена СПЧ входят в состав рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ. "Без сомнения, Совет должен обсуждать эти поправки, 28-го [января], я думаю, это обсуждение начнется, многие коллеги захотят высказаться по этому поводу. То, что мы не имеем права пройти мимо, - это факт", - сказал Фадеев.

В четверг Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Ранее Фадеев сообщил, что члены СПЧ 28 января обсудят участие Совета в реализации послания главы государства Федеральному собранию.