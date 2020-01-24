Медведев 27 января проведет заседание бюро высшего совета "Единой России"

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД РФ: Москва ждет, что комиссия по иранской ядерной сделке в феврале предотвратит кризис

В российском дипведомстве выразили обеспокоенность в связи с появлением в СМИ ссылок "на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения"

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