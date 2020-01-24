Медведев 27 января проведет заседание бюро высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России", бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 января проведет заседание бюро высшего совета партии, на котором в том числе будет обсуждаться реализация послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба единороссов.
"Заседание бюро высшего совета "Единой России" пройдет 27 января под председательством Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председатель высшего совета Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства", - проинформировали в пресс-службе.
Там уточнили, что на заседании будут обсуждаться "вопросы участия партии в реализации послания президента России Владимира Путина, решений 19-го съезда партии и приоритетные задачи партии на ближайший период".