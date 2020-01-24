В Ростове темами обсуждения поправок к Конституции стали пенсии и прожиточный минимум

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Индексация пенсий и прожиточного минимума вызвали наибольший интерес у общественников при обсуждении законопроекта о поправках к Конституции РФ в Ростове-на-Дону. В диалоге приняли участие представители муниципалитетов, общественных организаций и активисты, сообщила ТАСС член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. Кроме того, в послании были озвучены новые меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми.

"Самыми близкими для активистов стали статьи, касающиеся индексации пенсии и прожиточного минимума. Люди размышляют, каким образом все будет реализовываться", - сказала Цунаева, добавив, что участники встречи проявили особый интерес в обсуждении этих социально значимых тем.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Ростовской области, обсуждения деятельности рабочей группы и предполагаемых изменений в Конституции продолжались около часа. Участников встречи интересовали также вопросы о международных договорах, о местном самоуправлении и распределении полномочий между правительством, Госдумой и Госсоветом, а также о гражданстве лиц, занимающих высшие государственные должности.

По словам Цунаевой, один из пользователей интернета предложил распространить запрет на двойное гражданство для высокопоставленных чиновников в России и на их супругов. ОНФ Ростовской области поддержал данное предложение, тогда как сама Цунаева приняла иную точку зрения: "Моя точка зрения заключается в том, что они имеют право выбирать, мне это представляется как ограничение личных свобод".

"Мы не меняем первую, вторую и девятую главы конституции. Что касается остальных положений, то предложения можно передавать, например, через меня, через любого члена рабочей группы. Техническое сопровождение деятельности рабочей группы осуществляет Общественная палата РФ - смело можно писать на ее адрес", - добавила Цунаева.

О поправках к Конституции

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.