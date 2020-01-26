Медведев проведет заседание бюро высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание бюро высшего совета партии, на котором, в том числе, будет обсуждаться реализация послания президента Федеральному собранию.

Как сообщила ранее пресс-служба единороссов, на заседании планируется обсудить "вопросы участия партии в реализации послания президента России Владимира Путина [Федеральному собранию], решений 19-го съезда партии и приоритетные задачи партии на ближайший период".

В заседании примут участие председатель высшего совета Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства.

Медведев был избран председателем "Единой России" в мае 2012 года через несколько дней после назначения на пост председателя правительства РФ. 15 января этого года правительство Медведева подало в отставку в связи с преобразованиями, предложенными президентом в послании Федеральному собранию. Кабмин возглавил бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, в его правительстве сменились все министры социального блока.

Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ, при этом сохранил партийный пост. В интервью Первому каналу он пояснял, что замещение должности зампредседателя Совбеза "не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией". По его словам, "Единая Россия" продолжит подготовку к единому дню голосования в сентябре этого года и предстоящим в 2021 году выборам в Госдуму. Медведев обращал внимание, что "Единая Россия" - это ведущая политическая сила, на которой "лежит огромная ответственность перед людьми, перед страной за развитие страны", сейчас ее важнейшие задачи связаны "с повышением уровня благосостояния людей, решением тех задач, которые основаны на национальных проектах".

Заседание бюро высшего совета единороссов в понедельник станет по сути первым публичным партийным мероприятием с участием Медведева после его отставки с поста председателя правительства.