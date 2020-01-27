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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа направит не вошедшие в Конституцию предложения в органы власти

Как сообщила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, часть этих предложений может быть урегулирована только в текущем отраслевом законодательстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Поступившие предложения в рамках деятельности рабочей группы по изменениям в Конституции, которые не войдут в качестве поправок в основной закон страны, будут обобщены и направлены в парламент, правительство и администрацию президента для подготовки соответствующих законодательных инициатив. Об этом заявила в понедельник сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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"Конечно, не все предложения могут войти [в качестве поправок] в Конституцию РФ, поскольку не все входит в предмет конституционного регулирования. Часть этих предложений может быть урегулирована только в текущем отраслевом законодательстве", - сказала Хабриева на заседании рабочей группы в понедельник.

"Но нам не хотелось бы ограничивать себя, мы посчитали, что нужно воспользоваться этим открытым каналом взаимодействия власти с населением при подготовке изменений Конституции, обобщить все эти предложения и по завершении нашей работы направить в органы, которые уполномочены принимать решения, - это палаты Федерального собрания, это правительство РФ и это администрация президента. Мы свои рекомендации тоже проведем", - продолжила она.

По словам Хабриевой, одно из завершающих заседаний рабочей группы может быть посвящено именно этой теме.

Расширение географии

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ обратила внимание на то, что расширяется география мест, где проходит обсуждение изменений в Конституции. "Подключились представители законодательных собраний регионов. Все это говорит о том, что у нас расширяется возможность для получения новых предложений, для их изучения и возможного включения в текст поправки к Конституции, о чем мы в ближайшее время должны доложить президенту", - сказала Хабриева.

В свою очередь ответственный секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что в России активно проходит общественное обсуждение изменений в Конституцию. "На сегодняшний день более 20 общественных палат в разных регионах страны уже провели такие слушания. Сейчас они оформляют резолюции. Уже многие прислали их нам", - сказала она, приведя в пример Липецкую, Новосибирскую, Московскую, Калужскую, Ростовскую, Смоленскую области, Ингушетию.

Михеева также сообщила, что 29 января в Общественной палате России пройдет широкое общественное обсуждение поправок с участием экспертов, представителей общественных организаций. "Потом, когда мы получим все замечания и предложения от коллег из регионов, когда мы проведем обсуждение здесь, в Общественной палате России, мы в рабочую группу обязательно свод всех пожеланий представим", - сказала она, добавив, что все эти предложения также будут направлены в Госдуму.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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