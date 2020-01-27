Володин: развитие межпарламентских связей РФ и Ирана позволит странам преодолевать вызовы

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Развитие межпарламентских связей России и Ирана позволит преодолеть вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран. Такое мнение выразил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Меджлиса (иранского парламента) Али Лариджани.

"Через развитие межпарламентских связей мы должны сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", - сказал Володин.

"Форматы, которые мы реализуем, в том числе Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание спикеров [парламентов] стран Евразии, показывают свою эффективность. Большое значение мы придаем сотрудничеству в Каспийском регионе", - отметил Володин.

В свою очередь Лариджани подчеркнул, что отношения между Москвой и Тегераном развиваются "в стратегическом направлении".

Взаимные инвестиции

Володин заявил, что Россия и Иран в условиях односторонних санкций США должны развивать двусторонний товарооборот и защищать взаимные инвестиции. "В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций", - сказал Володин на заседании двусторонней межпарламентской комиссии.

По его словам, в 2018 году объем взаимной торговли составил $1 млрд 741 млн, а с января по сентябрь 2019 года достиг $1 млрд 589 млн. Основу товарооборота между странами составляет сельхозпродукция, отметил спикер Госдумы. В январе - сентябре прошлого года товарооборот в этой сфере составил $1 млрд 283 млн (на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), сказал Володин.

Увеличиваются и расчеты в национальных валютах между двумя странами, отметил Володин. "Если в 2018 году более половины расчетов с Ираном осуществлялись в евро и только $33,5 в рублях, то в первом квартале прошлого года доля рубля в расчетах возросла до $59,2", - сказал Володин.

В понедельник Володин прибыл с визитом в Тегеран, где примет участие в работе российско-иранской межпарламентской комиссии.