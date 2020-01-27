Источник: РФ внесла поправки к механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник предложила поправки к создаваемому трехстороннему механизму реагирования на серьезные нарушения устава Совета Европы. Об этом сообщил ТАСС источник в делегации.

Он обратил внимание, что в СМИ "встречается штамп, что создается "новый санкционный механизм". "Но по сути он являет собой толкование статьи 8 [устава СЕ], по которой в любой момент сегодня можно лишить страну права быть представленной в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) или ПАСЕ. Но сделать это может только КМСЕ", - сказал собеседник.

Он напомнил, что изначально "эта схема совместной разработки была нацелена на примирение КМСЕ и ПАСЕ", потому что "с институциональной точки зрения то, что здесь происходило с 2014 по 2019 год (кризис из-за неучастия в работе ПАСЕ делегации РФ - прим. ТАСС), было по сути самодеятельностью ПАСЕ, которую КМСЕ не одобрял".

"Речь идет о создании механизма реагирования на самые серьезные нарушения основополагающих принципов Совета Европы", - пояснил источник, оговорившись, что "не совсем ясно, что имеется в виду под такими нарушениями". "Очевидно, имеется в виду нечто, что подавляющее большинство в КМСЕ признает таковым [нарушением]. А ПАСЕ сейчас по большому счету дается право инициировать эти процессы, но не принимать решение. Финальные решения будут за КМСЕ", - подтвердил он.

Суть поправок

В частности, делегация РФ предлагает ввести новый пункт: "Ассамблея напоминает, что все государства-члены уполномочены участвовать в двух уставных органах Совета Европы [КМСЕ и ПАСЕ] на равной основе". Это дословная цитата из решения, принятого на состоявшемся в прошлом году заседании КМСЕ в Хельсинки, которое открыло путь к возвращению России в ПАСЕ, уточнил источник в делегации.

"В настоящее время в проекте прописана формулировка: "привести государство в соответствие [с уставом]", мы вместо этого пишем: "вернуть к конструктивному диалогу и взаимодействию", - продолжил собеседник. "То есть, смягчаем эти формулировки, которые говорят о неком провинившемся положении страны, которая еще ничего не нарушила", - добавил он.

"Предлагаем также зафиксировать положение, согласно которому процедура будет относиться только к новым, вновь возникшим кризисам, подразумевающим серьезные нарушение статьи 3 устава СЕ. Таким образом, у этой процедуры не будет ретроактивного действия, о чем мечтают наши "друзья" здесь, которые нам тут опять с утра устроили цирк (оспорив полномочия делегации РФ - прим. ТАСС)", - сказал источник.

Наконец, "в нынешней версии механизма записано, что для инициации процедуры в ПАСЕ (подготовка доклада, который затем выносится на заседание и голосование - прим. ТАСС) нужно собрать 130 подписей членов, которые принадлежат как минимум к 15 национальным делегациям и как минимум к трем политическим группам". "Мы предлагаем вместо "трех политических групп" написать "большинство", потому что, если количество этих групп увеличится, "три станет меньшинством", - сообщил представитель делегации РФ.

Для принятия доклада о нарушениях какой-либо страны будет достаточно голосов 108 членов ассамблеи, что даже меньше, чем для инициации доклада, заметил собеседник. "Мы предлагаем сделать абсолютное большинство от списка, примерно 163 голоса. Считаем, что это будут достаточные пороги", - констатировал он.

Как ожидается, заседание профильного комитета ПАСЕ, где будут обсуждаться данные поправки, состоится во вторник, сам документ о создании механизма будет рассматриваться на заседании ассамблеи в среду, 29 января.