Володин назвал послание Путина Федеральному собранию важнейшим событием января

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается на сайте нижней палаты парламента в субботу.
"Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какое событие прошедшего месяца является, по его мнению, наиболее важным. - Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, их ждут люди".
Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны.