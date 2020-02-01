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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Володин назвал послание Путина Федеральному собранию важнейшим событием января

Спикер Госдумы отметил, что глава государства "предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку граждан"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается на сайте нижней палаты парламента в субботу.

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"Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какое событие прошедшего месяца является, по его мнению, наиболее важным. - Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, их ждут люди".

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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