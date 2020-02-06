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Матвиенко поручила комитетам изучить идею внесения в конституцию "федеральных территорий"

Предложение рабочей группы по изменениям в Конституции также дополнительно обсудят в Совете Федерации

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главам двух профильных комитетов верхней палаты парламента изучить идею возможного внесения в Конституцию РФ понятия "федеральные территории" с прямым федеральным подчинением. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СФ.

Ранее в четверг в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституции РФ член группы Сергей Харитонов предложил закрепить в конституции создание особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что это важная новелла, которая "требует внимательной проработки".

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила председателю комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу и председателю комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Мельниченко изучить инициативу возможного внесения в Конституцию РФ понятия "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением и высказать свои предложения. Далее вопрос будет дополнительно обсуждаться в Совете Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

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