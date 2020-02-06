Эксперт: РФ двигается к большему прагматизму в отношениях со странами Латинской Америки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия выстраивает со странами Латинской Америки все более прагматичные отношения, подразумевающие сохранение двустороннего сотрудничества, несмотря на противоречия по ряду вопросов мировой политики. Такое мнение в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС по случаю турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Латинской Америке выразил временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки РАН, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Разумовский.

"Если оценивать позиции России в Латинской Америке, то у нас происходит сдвиг в сторону более прагматичной позиции в двусторонних отношениях с большинством стран. Яркий пример - это Бразилия, Аргентина, хороший пример - Колумбия, - сказал Разумовский. - С Бразилией и Колумбией, например, есть очевидные противоречия в восприятии ситуации в Венесуэле. Эту ситуацию с разногласиями удалось отделить от остального объема двусторонних отношений".

На стремление к прагматичному сотрудничеству между Москвой и Боготой, несмотря на расхождение позиций по ряду политических вопросов, как констатировал аналитик, явно указывают прошлогодний визит замглавы российского дипведомства Сергея Рябкова в Колумбию и ответная поездка министра иностранных дел латиноамериканской страны в РФ, где у него состоялась встреча с Лавровым.

Нынешнее же турне главы российской дипломатии, которое включает посещение Кубы, Венесуэлы и Мексики, - это уже второй визит Лаврова в регион за последний год, напомнил эксперт. При этом Вашингтон, традиционно относящий Латинскую Америку к сфере своих интересов, никак на эти поездки не отреагировал, поскольку "это не топовый визит, который может вызвать ожесточенную реакцию США".

По словам Разумовского, желание сторон выстраивать конструктивное взаимодействие, обходя при этом вопросы, вызывающие разногласия, хорошо прослеживалось на встрече глав стран БРИКС в ходе саммита G20 в японской Осаке в июне прошлого года. Тогда президент Бразилии Жаир Болсонару дистанцировался от обсуждения ситуации в Венесуэле с Владимиром Путиным. Венесуэльская проблематика вообще не поднималась на этой встрече, однако стороны обсудили, отметил аналитик, "большой набор прагматичных вопросов".

"Мы видим некоторое противоречие восприятия. С одной стороны реальная политика в отношении большинства стран становится более идеологизированной: нам удается выстраивать конструктивные отношения и сохранять большую долю сотрудничества со странами ранее левого лагеря, где к власти пришли правые лидеры. Это, например, Бразилия или Аргентина периода президентства Маурисио Макри, - добавил аналитик. - Большая часть совместных проектов, может быть за исключением узкого набора контрактов в сфере вооружения, была сохранена, даже появились новые проекты".

Ситуация в Венесуэле

Аналитик обратил внимание на то, что визит главы российского внешнеполитического ведомства не стоит связывать с развитием ситуации в Венесуэле. С точки зрения собеседника агентства, слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что поддержка России является главным фактором, благодаря которому удается обеспечивать устойчивость власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, не полностью отображают реальную ситуацию.

"Ключевой фактор устойчивости - это все-таки позиция армии и консенсус, стабильность в правящей элите, отсутствие раскола, несмотря на периодические попытки сыграть на внутренних противоречиях внутри чавистов, - продолжил он. - Говорить о том, что сохранение Мадуро у власти - заслуга только России, сильное упрощение ситуации".

Сами же США, по словам Разумовского, признают, что тактика быстрой смены власти в Венесуэле путем поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо провалилась. При этом Вашингтон сохраняет жесткую линию в отношении Каракаса. "США всерьез рассчитывают, что сохраняющееся беспрецедентное санкционное давление рано или поздно приведет к смене режима и подъему новой волны протестов", - резюмировал аналитик.