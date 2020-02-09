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Посол РФ сообщил, где может пройти встреча Патрушева и О'Брайена

По словам Анатолия Антонова, она может состояться в России, США или на нейтральной территории

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев может провести встречу с помощником американского президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном как в России и США, так и на нейтральной территории. Об этом сообщил в субботу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника.

Он подчеркнул, что "контакты по линии аппаратов совбезов России и США являются важной площадкой для обсуждения двусторонних и международных проблем". "От предыдущих помощников президента по нацбезопасности Герберта Макмастера и Джона Болтона мы слышали только позитивные оценки по итогам их консультаций с Патрушевым", - добавил глава российского диппредставительства.

"Уверен, что у нас сохранится преемственность в диалоге, нацеленном прежде всего на стабилизацию российско-американских отношений. О необходимости их улучшения, кстати, на днях заявлял и О'Брайен. Исходим из того, что новые встречи по линии руководителей аппаратов совбезов могут состояться как в России и США, так и на нейтральной территории", - отметил Антонов.

Он напомнил, что "для проработки визита в США секретаря Совета безопасности Патрушева как минимум требуется приглашение принимающей стороны".

В прошлом году заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что сроки визита О'Брайена в Москву находятся на стадии согласования. Также бывший посол США в России Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что О'Брайен заинтересован в налаживании диалога с Патрушевым.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичАнтонов, Анатолий ИвановичМакмастер, ГербертХантсман, ДжонБолтон, ДжонО'Брайен, Роберт
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