Клишас: голосование по поправкам в Конституцию пройдет после подписания закона Путиным

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что голосование по изменениям в Конституцию состоится после подписания президентом специального акта. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном во вторник.

"Его порядок будет прописан в положениях, которые будут описывать всю процедуру общероссийского голосования. Там как раз будет содержаться все, что необходимо сделать в последующем в зависимости от результатов голосования. Если они будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования. Вот такая конструкция", - заявил сенатор изданию.

"Мы последовательно будем проводить политику, направленную на создание дополнительных механизмов народовластия, которые позволяют непосредственно гражданам принимать участие в принятии важнейших государственных решений", - сказал Клишас.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Основному закону страны.