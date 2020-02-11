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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: голосование по поправкам в Конституцию пройдет после подписания закона Путиным

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству подчеркнул, что власть последовательно будет проводить политику, направленную на создание дополнительных механизмов народовластия

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что голосование по изменениям в Конституцию состоится после подписания президентом специального акта. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

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"Его порядок будет прописан в положениях, которые будут описывать всю процедуру общероссийского голосования. Там как раз будет содержаться все, что необходимо сделать в последующем в зависимости от результатов голосования. Если они будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования. Вот такая конструкция", - заявил сенатор изданию.

"Мы последовательно будем проводить политику, направленную на создание дополнительных механизмов народовластия, которые позволяют непосредственно гражданам принимать участие в принятии важнейших государственных решений", - сказал Клишас.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Основному закону страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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